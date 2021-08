Dans une nouvelle vidéo publiée sur Instagram, Macron a rappelé aux Français encore réfractaires à l’idée de se faire vacciner contre le Covid-19 que « les formes graves » d’effets secondaires liés aux vaccins étaient « très très rares ».

« Je me suis fait vacciner comme beaucoup d’être vous. Je n’ai pas eu d’effets secondaires », a déclaré le chef de l’Etat face caméra, dans un nouveau polo bleu marine. « Quand on regarde les choses en France, on a eu plus de 72 millions de doses injectées, et moins de 65.000 effets secondaires qui ont été répertoriés.

« Et parmi eux, une écrasante majorité d’effets secondaires sont extrêmement bénins comme de la fatigue, un peu de fièvre qui dure de un à quelques jours », a-t-il poursuivi. « Les formes graves sont très très rares. À l’inverse, le virus a tué plus de 4 millions de personnes, selon l’OMS, en fait beaucoup plus ».

« Pour être simple, vous avez beaucoup plus de chances d’avoir des problèmes, de prendre de grands risques, quand vous prenez votre voiture, que quand vous vous faites vacciner. Je vous le dis sincèrement: le vaccin sauve des vies ».