Macron : « Personne ne m’a jamais dit que j’étais méprisant » – « Sur les retraites, je disais autre chose en 2019, mais entre temps, il y a eu le COVID »

20h14: Emmanuel Macron : « Nous allons livrer les armes à l’Ukraine, mais aucune arme qui ne permet d’atteindre la Russie mais qui vont permettre à l’Ukraine de résister. Il y aura des missiles et des formations. Depuis le début, je suis très précautionneux pour ne pas, si je puis dire, affaiblir nos amis Ukrainiens.

Mais nous avons décidé de livrer de nouvelles munitions. Nous avons décidé aussi et surtout, de bâtir avec les Ukrainiens, à l’est du pays, des éléments pour former leurs troupes, former des bataillons qui seront en charge de mener la contre-offensive, de résister et de réparer les véhicules, les canons. Parce que c’est aussi ça, ce dont l’Ukraine a besoin.

Concernant la France, pour la 4e année consécutive, c’est le pays le plus attractif d’Europe.

Les choses avancent, on réindustrialise et on avance. Il y a une violence intolérable en France et des manifestations; mais peu de grève dans les entreprises privées. Mais la France, ce n’est pas ça, le pays avance pendant ce temps. Nous avons créé 1,7 million d’emplois. On doit mieux gagner sa vie quand on travaille en France.

Il faut continuer de se battre pour le plein emploi et créer des emplois. Il faut développer le dialogue social dans les entreprises et il y aura une baisse d’impôts de 2 milliards dans ce quinquennat pour les classes moyennes. Les classes moyennes « auront un reste à vivre plus important ».

La réforme des retraites ne fait plaisir à personne mais je fais ce que je dis ! En août 2019, je disais autre chose, mais entre temps, il y a le COVID et la guerre en Europe.

Sur le 49.3, on en a fait des gorges chaudes, mais TF1 a été privatisée par le 49.3 et vous êtes sur cette chaîne que les Français aiment.

Personne ne m’a jamais dit que j’étais méprisant. Le vrai mépris c’est mentir aux gens. Je penserai à ma pomme si j’étais méprisant. Vous pensez que c’est bien pour ma pomme de faire ce que je fais. Les méprisants ce sont les gens qui ne veulent pas parler avec les autres. »

Interrogé sur le fait de savoir si Elisabeth Borne serait encore là dans un an, il a refusé de répondre.

