Lundi soir, Macron a rendu hommage aux militaires français engagés et a promis une «réponse robuste» face aux « flux migratoires irréguliers.»

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est exprimé ce lundi lors d’une allocution sur lasituation en Afghanistan après l’arrivée au pouvoir des talibans. Il a détaillé sa stratégie face à cette crise qui inquiète fortement la communauté internationale.

Emmanuel Macron sur la situation en Afghanistan: « Nous devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants » pic.twitter.com/YylLSysGR6 — BFMTV (@BFMTV) August 16, 2021

Envoi de deux avions militaires

« L’urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes » et « les Afghans qui ont travaillé pour la France » assure Emmanuel Macron. Pour cela deux avions militaires ainsi que les « forces spéciales » ont été déployés et « seront là dans quelques heures ». Plusieurs centaines de Français sont toujours bloqués à Kaboul, alors que l’aéroport est fermé ce soir pour des raisons de sécurité.

Macron a aussi assuré que « les femmes afghanes ont le droit de vivre dans la liberté et la dignité » alors que les Talibans ont d’ores et déjà prévenu que les filles afghanes ne pourront aller à l’école que jusqu’à leurs douze ans. « Nous resterons fraternellement aux côtés des Afghans et des Afghanes » a conclu le chef de l’Etat.