Macron veut « préparer la France à une guerre de haute intensité »

Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 27 juin la construction d’un nouvel hôpital militaire à Marseille pour « préparer la France à une éventuelle guerre de haute intensité ».

« Votre hôpital jouera un rôle clé en cas de guerre de haute intensité, pour pouvoir accueillir plus de militaires qui seraient touchés par des blessures très graves »

Dans le détail, ce nouvel hôpital viendra remplacer, d’ici à la prochaine décennie, l’hôpital Laveran dans les quartiers Nord. Quelques 300 millions d’euros seront investis pour sa construction, en plus des 240 millions annoncés par le chef de l’État comme soutien à l’Assistance-publique des Hôpitaux de Marseille.

« Cet hôpital de nouvelle génération devra répondre aux besoins que nos armées auront pour les décennies à venir, il sera un concentrateur et un incubateur de compétences et il sera un véritable outil de défense en pleine autonomie pour pouvoir mieux nous engager aux combats et mieux recevoir nos blessés », a-t-il précisé.

