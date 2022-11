Macron « veut un ordre mondial unique » et dénonce la fragmentation du monde

Les « mondialistes » veulent un monde global.

Dans un monde global, il faut une gouvernance mondiale ce qui est assez logique d’un point de vue intellectuel.

Le problème, c’est que nous savons tous ce qu’une gouvernance mondiale implique.

C’est tout simplement et par nature la fin de la démocratie relativement directe qui ne peut exister que lorsqu’elle est excercée à un niveau national.

Au niveau européen, la démocratie est presque impossible tant les intérêts du Polonais, ne sont pas les mêmes que ceux de l’Espagnol. Ce n’est ni bien ni mal, c’est une réalité.

Dans une gouvernance mondiale avec un gouvernement mondial, le chinois de Pékin comme le français de Paris auraient sensiblement les mêmes lois, règles etc.

C’est là tout le débat.

Chine, Russie mais aussi l’Inde ce qui représente tout de même la majorité du monde, refuse, l’abandon de souveraineté suprême et le nouvel ordre mondial.

C’est tout le sens des tensions géopolitiques actuelles et de la guerre en Ukraine.

Il s’agit d’un nouveau partage du monde.

In case you still think it’s a conspiracy theory that our elites want a world order, here’s French President @EmmanuelMacron yesterday at the APEC summit:

‘We need a single global order’. pic.twitter.com/CFTMXUPy1R

— Eva Vlaardingerbroek (@EvaVlaar) November 19, 2022