La réaction de Maître Fabrice Di Vizio quand Karine Lacombe recommande la vaccination des enfants.

« Il faut l’écouter sans le son, c’est plus efficace et plus drôle »

Très intéressante analyse de Maître Fabrice Di Vizio sur France_soir: « pour dominer une société, il faut l’affaiblir sur le champs économique, sur le champs spirituel et sur le champs de la rationalité ! »

