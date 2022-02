Malaise sur BFM: Apolline de Malherbe recadre fermement Gérald Darmanin [VIDEO]

L’interview politique de Gérald Darmanin par la journaliste Apolline de Malherbe sur BFM TV ce mardi matin a été le théâtre d’un échange très tendu.

Invité de BFM TV ce mardi matin, Gérald Darmanin, le ministre de l’intérieur, a eu un échange très tendu avec la journaliste Apolline de Malherbe, lorsqu’il a été interrogé par la journaliste sur les hausses des violences durant le quinquennat Macron.

La question de la journaliste portait sur le bilan sécurité du quinquennat Macron. Un baromètre Fifucial-Odoxa réalisé pour le Figaro révèle que 62 % des Français considèrent comme « mauvais » le bilan du quinquennat en terme de sécurité, et plus particulièrement concernant la lutte contre la délinquance.

« J’ai regardé votre logo, je pensais que l’on était sur CNews, mais en fait on est bien sûr BFM », lui a-t-il répondu, lui reprochant une « présentation simpliste et un peu populiste ». « Ce sont vos chiffres », a enchaîné Apolline de Malherbe. Avant que la discussion vire à l’aigre :

– Gérald Darmanin : Ne vous vexez pas, calmez-vous. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer…

– Apolline de Malherbe : Je vous demande pardon, je vous demande pardon ! ?

– Ça va bien se passer, ça va bien se passer.

– Non mais Gérald Darmanin, attendez pause oh ! Je vous demande pardon, comment vous me parlez ?