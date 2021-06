Francis Lalanne était hier soir l’un des invités de Touche pas à mon poste sur C8 pour la dernière de la saison de Cyril Hanouna. Et c’est un moment très gênant auquel on a pus assister, en regardant le chanteur en décalage total avec les équipes de l’émission qui avaient décidé de plaisanter et de s’amuser pour cette dernière.

Francis Lalanne était de son côté là, pour parler de façon très sérieuse de son problème avec les équipes de « Quotidien ».

Mais tout a dérapé quand le chanteur a voulu commencé à faire sa promotion en évoquant son livre, son retour au théâtre et un album en préparation. Entre les fous-rires des chroniqueurs et ceux de Cyril Hanouna, la situation était totalement surréaliste sur el plateau de l’émission, à tel point que plusieurs chroniqueurs sont même partis en coulisses le temps de laisser passer leurs fours-rires qu’ile ne parvenaient plus à contrôler.