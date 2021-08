Un écriteau photographié le 8 août à Metz durant un défilé contre le pass sanitaire a suscité des réactions indignées de membres du gouvernement, de la Licra ou encore du CRIF, qui va déposer plainte. Le parquet a décidé d’ouvrir une enquête.

«Expression de la haine antisémite la plus abjecte», «nauséabond mélange de complotisme et d’antisémitisme», «odieux» : une pluie de réactions s’est abattue ce 8 août sur Twitter, pour dénoncer la photographie d’une pancarte prise la veille lors d’une manifestation à Metz contre le pass sanitaire. Responsables politiques, ambassade israélienne en France ou encore associations telles que la Licra ou le CRIF ont ainsi fait part de leur indignation sur les réseaux sociaux.

Epouvantés d’une telle expression de la haine antisémite la plus abjecte dans les rues de Paris dans la quasi-indifférence. Cette apparente impunité est insensée ! pic.twitter.com/jkJ5VAmByY — Ambassade d’Israël en France (@IsraelenFrance) August 8, 2021

Parmi les 3 800 personnes qui ont défilé dans la ville de Moselle, une femme a été remarquée pour un écriteau listant les noms de plusieurs personnalités politiques et intellectuelles (le président Emmanuel Macron, le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, les essayistes Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy, le ministre de la Santé Olivier Véran et sa prédécesseur Agnès Buzyn, le financier George Soros, etc.) surplombés par la mention «Mais qui ?» et «Traîtres !!!»

La pancarte serait tenue par Cassandre Fristot, ancienne conseillère municipale d’opposition à Hombourg-Haut (Moselle) jusqu’en 2020, également ex-candidate aux législatives 2012 sous l’étiquette du Front national (devenu le Rassemblement national). La jeune femme de 32 ans, professeur d’allemand selon Le Républicain lorrain, a aussi été brièvement chef de cabinet de la figure du RN Louis Aliot. Elle a quitté le parti début 2013, à la suite d’une «grave mésentente» avec l’actuel maire de Perpignan, précisait à l’époque le média local.

L’expression «Qui ?», affichée sur la pancarte qu’elle tenait le 8 août, a été qualifiée de «nouveau slogan antisémite de l’extrême droite» par le quotidien Libération dans un article le 31 juillet. Le terme ferait écho à une intervention en direct sur CNews le 18 juin du général à la retraite Dominique Delawarde, signataire d’une tribune fin avril dénonçant le «délitement» de la France. Evoquant lors de son intervention «la meute médiatique occidentale, dont nous savons qui la contrôle», l’ancien militaire s’était vu demander par le communicant Claude Posternak : «Qui contrôle la meute médiatique ?» Et de réitérer sa question à plusieurs reprises, avec de plus en plus d’insistance : «Qui ?»

«C’est la communauté que vous connaissez bien», avait alors répondu Dominique Delawarde, provoquant l’indignation du plateau de CNews et la fin de l’entretien.

🎙️Plus maréchal que « général », en ce #18Juin, Delawarde accuse la « communauté que vous connaissez bien » sur les ondes de @CNEWS. La commission juridique de la Licra se saisit des faits pour que cet appel soit entendu… Par la Justice. pic.twitter.com/43s2vdvhIR — Licra (@_LICRA_) June 18, 2021

