Manifestations du 1er Mai : La violente agression d’un pompier à Paris, en direct sur CNews

La violente agression d’un pompier en direct sur CNews scandalise les policiers et les internautes révulsés par ce geste. Le soldat du feu était en train d’intervenir sur un feu de poubelles quand un homme s’est jeté sur lui et a commencé à l’attaquer comme on peut le voir sur les images ci-dessus.

Le Syndicat des commissaires de Police a fait part de son émotion en découvrant cette vidéo. De leur côté, les internautes sont nombreux à réagir avec des mots comme « minable », « honteux » ou « lamentable » qui se multiplient, alors que la vidéo tourne sur Twitter.

Manifestation du 1er mai : les pompiers pris à parti par des casseurs pic.twitter.com/kIDv7KK7sd — CNEWS (@CNEWS) May 1, 2021

La tension est palpable dans le cortège parisien. Plusieurs milliers de manifestants ont quitté samedi la place de la République à Paris en direction de celle de la Nation, pour célébrer la journée internationale des travailleurs.

A l’appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse Unef et UNL, le cortège s’est ébranlé derrière une banderole proclamant: «pour les droits sociaux, les libertés, contre l’état d’urgence, pour la paix et la solidarité internationale».

Après une grosse demi-heure de défilé, la situation s’est tendue dans le cortège entraînant l’intervention de la brigade de répression de l’action violente contre une «tentative de constitution de Black Bloc», a appris l’AFP de source policière.

Avant le départ de la manifestation, encadrée de près par les forces de l’ordre, la préfecture avait fait état de 17 interpellations.

