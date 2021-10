Depuis plusieurs heures, une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Face caméra, un jeune homme répond à un internaute qui lui a laissé un message sur la plateforme Tiktok. “Je reste 132 ans en France, comme la France est restée en Algérie sans bosser et a pris toutes les richesses du pays”, a écrit l’internaute en question.

“Je suis Marocain. Comme tu dis, les Français ils sont venus en Algérie pendant 132 ans, ils ont violé des femmes, tué des frères et soeurs. Ils ont fait couler le sang. Aujourd’hui, ils te disent comment tu dois vivre et comment tu dois agir. Je suis de tout coeur avec toi”, débute-t-il dans sa vidéo.

Et d’ajouter : “Marine Le Pen ne passera pas, ni Eric Zemmour. On va tous se réunir (…) et on va leur couper la tête. Crois moi, il y a des têtes qui vont tomber. Ca va leur faire tout drôle”. Le compte de l’auteur de la vidéo n’est plus visible sur la plateforme TikTok.

🔴 Un an après la décapitation de #SamuelPaty, une vidéo circule sur internet dans laquelle un homme menace de « couper la tête » de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour, « comme à l’époque du prophète Mahomet ».@GDarmanin, cet islamiste doit être appréhendé au plus vite ! pic.twitter.com/IZFNkqpuhI — Jean-Lin Lacapelle (@jllacapelle) October 15, 2021



Selon CNews, les équipes d’Eric Zemmour auraient demandé au Ministère de l’intérieur un renforcement de la sécurité du journaliste qui pourrait ainsi devenir une cible.

