Les perturbations rencontrées par Facebook partout dans le monde ont coûté à son fondateur plus de six milliards de dollars. Sa fortune ayant enregistré un recul d’environ 5%, Zuckerberg a perdu une place dans le classement des personnes les plus riches, selon les calculs de Forbes Real-Time.

Les pannes survenues sur Facebook, Instagram et WhatsApp ce lundi 4 octobre ont fait perdre à Mark Zuckerberg sa 5e place dans le classement de Forbes, cédant sa place à un autre Américain, Larry Ellison, cofondateur de la compagnie de logiciels Oracle Corporation.

En une soirée, le fondateur de Facebook a vu sa fortune diminuer de 5,3%, soit 6,4 milliards de dollars, d’après le classement des milliardaires du magazine mis à jour en temps réel.

Forbes classe désormais Zukerberg 6e, devancé par Ellison, avec respectivement 116,2 et 117,9 milliards de dollars.

Selon les experts de l’ONG de surveillance d’internet NetBlocks, les pannes d’envergure pourraient engendrer au moins 160 millions de dollars (138 millions d’euros) de pertes à l’économie mondiale.

