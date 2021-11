Martin Blachier décide de dire ses 4 vérités sur LCI : «On a vraiment perdu la raison»

Martin Blachier était l’invité de l’émission «24h Pujadas» diffusée sur LCI ce lundi 29 novembre 2021.

« Donc je pense que l’on a un petit peu perdu le Nord. Il va falloir rapidement qu’on retrouve un sens commun, puisque là, je pense qu’on a vraiment perdu la raison. Et ce qui m’inquiète aussi, c’est que je pense que la population commence à décrocher, c’est-à-dire qu’il y avait une adhésion des gens à la façon dont cette crise était traitée.»

«Ils ont accepté les trois doses parce qu’on était sur deux doses, plus un booster qui correspondait au schéma qu’on avait pour les autres vaccins. Il y avait l’espoir qu’on allait maintenir une immunité sur le long terme avec ce booster, mais là, on se dirige vers quelque chose auquel les gens ne vont plus adhérer.»

«Je ne sais pas quelle va être la réaction des gens, mais en tout cas, moi je comprendrais qu’ils soient en colère et qu’ils soient totalement perdus parce que la réaction qu’apportent les dirigeants de ce monde n’est pas sérieuse. Je ne vois pas vers quel destin nous allons si nous nous mettons à réagir comme ça. […] On ne va nulle part, les gens vont s’en apercevoir…»