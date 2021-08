Les autorités de santé américaines ont indiqué ce mardi que l’efficacité des vaccins Pfizer et Moderna tombait à 66% contre le variant Delta du coronavirus. Pour l’épidémiologiste Martin Blachier, invité sur CNEWS, cela signifie que l’immunité collective ne pourra sans doute pas être atteinte.

«66%, ce n’est pas très important. Ça montre que l’immunité collective, dont on nous parle depuis très longtemps, est quasiment inatteignable», a expliqué le spécialiste ce mercredi matin dans l’Heure des Pros.

Rappelons-le, l’immunité collective correspond au pourcentage de la population immunisée où protégée contre les infections à partir duquel le virus n’arrivera plus à se propager. Lorsque la population est suffisamment immunisée (car déjà infectée ou grâce au vaccin), le virus est amené à disparaître, puisqu’il ne parvient plus à contaminer de nouvelles personnes. La stratégie du gouvernement repose donc sur la vaccination du plus grand nombre de personnes possible, pour atteindre l’immunité collective rapidement, et ainsi couper court à l’épidémie.

Chez @PascalPraud @MartinBlachier : l’idée qu’il faut vacciner tout le monde et ça fera disparaître la circulation virale s’éloigne… ça ne sert à rien de s’exciter à vacciner enfants et ados.. il faut que la vaccination se fasse pour une protection individuelle..

