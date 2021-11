Martin Blachier: « Tous les hivers on a des gens qui meurent de la grippe et on n’oblige personne de se vacciner »

Martin Blachier est intervenu, ce mardi 30 novembre, dans L’heure des pros présentée par Pascal Praud sur CNews pour parler de l’épidémie de coronavirus.

« Tous les hivers on a des gens qui meurent de la grippe et on n’oblige personne de se vacciner.. on rend le vaccin disponible, ça c’est raisonnable.. l’opinion est entrain de se rallier à ce changement stratégique. »