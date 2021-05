Il a été rapporté que Melinda Gates louerait une île privée à la Grenade pour 132 000 dollars la nuitée afin d’éviter les médias.

Selon TMZ, il y a eu beaucoup d’acrimonie après la séparation et à peu près tout le monde s’est mis dans le camp de Melinda. La famille serait « très en colère contre Bill ».

Le divorce de Bill et Melinda a été une affaire réglée depuis des mois, TMZ a appris, et ils avaient un plan pour l’annoncer en Mars, un plan qui incluait la location d’une île privée éloignée où toute la famille pourrait éviter les médias une fois l’annonce faite.

Melinda Gates a loué une île privée à la Grenade … oui, elle a loué une île entière pour 132 000 $ la nuitée. Le plan était que Melinda et ses enfants, ainsi que leurs proches, viennent sur l’île – tout le monde sauf Bill.

Il y avait une quantité considérable d’acrimonie associée à la séparation et pratiquement tout le monde dans la famille a pris le parti de Melinda. Une autre façon de le dire qu’ils sont très en colère contre Bill.

La raison pour laquelle ils sont allés sur l’île c’est pour que personne ne puisse les joindre et leur poser des questions sur la séparation.

TMZ rapporte également que la séparation des Gates a été longue à venir. Le couple était sur le point d’annoncer la nouvelle en mars, mais l’annonce a été retardée pour une raison inconnue.

Source : Zero Hedge

