Meurtre de Lola : Un grand reporter explique dans TPMP, avec le plus de délicatesse possible, l’horreur vécue par la petite fille dans le huis clos de l’appartement avec son bourreau

Quatre jours après la découverte du corps de Lola, jeune collégienne de 12 ans, caché dans une valise dans un hall d’immeuble du 19e arrondissement de Paris, la lumière se fait progressivement sur l’affaire. La principale suspecte, Dahbia B., qui aurait globalement reconnu les faits lors des auditions, mais avec des explications changeantes, a été mise en examen et placée en détention à la prison pour femmes de Fresnes, à l’isolement pour éviter les contacts avec d’autres détenues.

Son profil pose question. Hier soir dans Touche pas à mon poste le journaliste, le grand reporter Michel Mary a tenté d’expliquer avec le plus délicatesse possible l’horreur et le calvaire qu’a vécu la petite Lola.

La principale suspecte, une jeune femme de 24 ans, a été placée en détention provisoire et mise en examen lundi soir dans le cadre d’une information judiciaire pour « meurtre », « viol », « acte de torture et de barbarie » et « recel de cadavre ». Cette femme a reconnu les faits avant de se rétracter.

Un homme de 43 ans est également mis en examen pour « recel de cadavre », il est soupçonné d’avoir transporté le corps de la collégienne. Il est placé sous contrôle judiciaire, la détention provisoire n’étant pas possible du fait de la peine encourue.