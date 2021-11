[VIDEO] Michel Cymes touché par la Covid-19 malgré deux doses de vaccin, il témoigne

Michel Cymes était invité sur le plateau d’On est en direct ce samedi 20 novembre 2021. Face à Laurent Ruquier et Léa Salamé, il a vendu une nouvelle fois les mérites du vaccin en prenant sa propre expérience, lui qui a été touché par la Covid-19 malgré une double vaccination.

« On ne va pas raconter des bobards, le vaccin n’empêche pas d’attraper le virus, mais ça vous protège contre les formes graves » a-t-il poursuivi. Selon lui, le vaccin « empêche de contaminer les gens, parce que les gens non vaccinés sont beaucoup plus contagieux que ceux vaccinés ». Il aurait souffert d’un rhume deux jours ainsi que « d’une perte du goût et de l’odorat pendant trois semaines ».

« On ne fera pas de formes graves de la maladie »

Afin de « médiatiser la vaccination », il avait été parmi les premiers à se faire vacciner, rappelle Cnews. Il avait ensuite « dépassé les six mois après sa seconde injection », ce qui expliquerait selon lui pourquoi il a contracté le Covid-19.