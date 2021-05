Michel Onfray était l’invité de Laurence Ferrari dans la matinale de CNews. Au début de l’interview, le philosophe a été interrogé sur la flambée des violences qui touche la France depuis plusieurs semaines. Pour Michel Onfray, « on est en guerre civile ».

« Quand des jeunes tirent à bout portant sur un policier simplement parce qu’ils sont en train de se faire contrôler, quand des Français tirent sur des Français, ça s’appelle une guerre civile », a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « En plus de ça, il y a pleins de Français qui ne tirent pas sur d’autres Français parce qu’on les laisse faire dans leurs petits coins. Les territoires perdus de la République, on a décidé qu’on n’y mettrait plus les pieds. Dans ces cas là, quand il y a des quartier qui font sécessions, ça ressemble à quelque chose qui s’apparente à la guerre civile ».