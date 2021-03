Michel Onfray : « Arrêtez de croire que nous vivons en démocratie, nous ne le sommes plus depuis longtemps. »

Paris égratigne le Kremlin. Interrogé par FranceInfo ce vendredi, Jean-Yves Le Drian a estimé que la Russie utilisait son vaccin anti-Covid Spoutnik V comme un outil de « propagande ». « À la manière dont c’est géré, c’est plus un moyen de propagande et de diplomatie agressive qu’un moyen de solidarité et d’aide sanitaire », a souligné le ministre français des […] More