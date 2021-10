Michel Onfray était l’invité de Laurence Ferrari dans Punchline en direct sur Europe 1 et Cnews. Le philosophe n’a pas épargné le président de la République Emmanuel Macron.

“Macron n’aime pas les Français”

Michel Onfray estime que “c’est le règne du verbe qui ne vaut plus rien de la pensée, de la parole démonétisée, de la pensée vide et creuse. Moi, je juge les actes.” L’auteur affirme que le chef de l’État “n’est pas crédible dans le rôle de président de la République” et qu’en “presque cinq ans d’actes, Emmanuel Macron fait la démonstration qu’il n’aime pas la France et les Français, il aime le pouvoir qu’il a sur la France”.