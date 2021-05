Afin d’inciter la population à se faire vacciner contre le coronavirus , le maire de New York, Bill de Blasio, semble prêt à tout.

Dans une vidéo publiée sur Twitter ce jeudi, le démocrate a annoncé aux New-Yorkais qu’ils pourraient désormais recevoir des frites gratuites après s’être fait vacciner.

“Mmmm!…vaccination.” NYC Mayor announces Shake Shack will give free food to vaccinated New Yorkers.

“I want you to look at these French fries and think about how great it is to get vaccinated.”

— Breaking911 (@Breaking911) May 13, 2021