Didier Raoult, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses aux positions controversées, était invité sur le plateau régional de France 3.

Agacé, le médecin a taxé son interlocuteur de «tordu», soulignant que le Président avait «commencé par dire qu’il avait de l’estime pour mon travail scientifique».

«Les journalistes, vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l’huile sur le feu! […] Je ne joue pas à ce jeu! Si vous avez une question intelligente à me poser, je veux bien y répondre», a-t-il lancé.

Olivier Gerbi a ensuite demandé à l’infectiologue s’il conseille aux Français de se faire vacciner, ce qui n’a fait qu’accroître les tensions. Tout d’abord, M.Raoult a rétorqué que «la politique vaccinale» n’était pas sa responsabilité, et, après une relance du présentateur, a accusé ce dernier de l’empêcher de répondre.

«Mais vous me laissez parler? Ça suffit ! Vous m’avez posé une question, laissez-moi répondre! Arrêtez de m’ennuyer. C’est infernal! On arrête! Ça suffit! […] Maintenant, je ne vous réponds pas! Quand vous me poserez des questions sérieuses et que vous me laisserez le temps de répondre, je vous répondrai!», s’est exclamé le professeur avant de mettre fin à l’interview.