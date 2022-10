Myriam Palomba a quitté son poste du magazine « Public » : « Aujourd’hui je peux me regarder dans une glace »

Le journaliste et attaché de production sur France Bleu Nicolas Malaboeuf relevait une information de La Lettre de l’audiovisuel. Myriam Palomba, aurait quitté son poste de directrice de la rédaction du magazine people Public. L’hebdomadaire — propriété du groupe CMI France, qui est le 2e éditeur presse magazine en diffusion en France — reprocherait à la chroniqueuse de TPMP ses prises de positions sur C8 concernant la vaccination covid-19.

Lors du TPMP de ce 5 octobre 2022, Myriam Palomba nous en dit un peu plus : « Concernant mes prises de conviction, je le dis et je continue à le dire, je ne regrette aucunement et si c’était à refaire, je referais exactement la même chose. Je ne fais aucun lien entre mon départ et ça. Mais je fais ce combat pour mes enfants et aujourd’hui je suis assez contente de moi parce que je peux me regarder dans une glace. »

Myriam Palomba laisse entendre, d’un commun accord avec CMI France, à un départ sans vague. On saluera le courage des positions de la chroniqueuse qui aura gardé le cap jusqu’au bout en connaissant très bien les issues possibles. C’est bien trop rare pour ne pas le relever.

"Je ne regrette pas mes prises de position" Myriam Palomba revient sur son départ du magazine "Public" ! #TPMP pic.twitter.com/kzKsrVne7Z — TPMP (@TPMP) October 5, 2022

Source