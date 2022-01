Myriam Palomba en colère sur TPMP : « C’est inhumain… On traite les non-vaccinés comme de la merde ! »

La journaliste déplore la gestion de la crise et de la haine envers les non-vaccinés. « Je trouve ça insupportable que l’on traite les gens d’antivax et quand j’entends des trucs immondes sur les antivax, qu’ils doivent crever en réanimation, qu’on est là pour les emmerder. Je suis révoltée ! » Myriam Palomba se présente. Elle est journaliste. Elle regarde les chiffres covid et en déduit que « le vaccin c’est un échec, aujourd’hui il y a trois mille huit cents personnes en réanimation, la majorité sont des gens vaccinés, la majorité a plus de 85 ans, 45 % souffrent d’obésité ».



Myriam continue d’exprimer sa colère dans un silence est quasi religieux, sur un plateau comme buvant des paroles censées. « Et surtout je vois des trucs sur les réseaux sociaux qui me font bouillir, d’une inhumanité. Je vais vous dire franchement j’en ai chialé. Moi, mes gosses ça fait douze ans qu’ils portent le masque sur la tronche. Là, on me demande de les tester tous les deux jours. Alors un truc dans le nez, alors qu’ils ne risquent strictement rien avec le covid, pour moi c’est de la maltraitance. En quoi ça justifie qu’on prive tout un tas de gens et qu’on les traite comme de la merde ? »

