Nagui, Michel Cymès, Valérie Damidot… de TF1 à M6 : la liste de ces animateurs qui appellent à voter pour Emmanuel Macron !

Guillaume Canet, Jeanne Balibar, Charlotte Gainsbourg ou encore Marc Lévy, ils sont près de 500 artistes et écrivains a affirmer qu’ils allaient voter «sans aucune hésitation» Emmanuel Macron, dénonçant le programme de «la xénophobie et du repli sur soi» de Marine Le Pen.

«Actrices et acteurs du monde de la culture, du spectacle vivant, nous avons parfois eu des divergences, des oppositions, des désaccords profonds avec le pouvoir en place», indiquent ces centaines de signataires dans une tribune transmise aux médias dont l’AFP.

«Mais si pour certains d’entre nous l’issue de ce premier tour n’a pas été celle espérée, si pour certains d’entre nous la méfiance demeure ; il n’y a pour nous, aujourd’hui, aucune hésitation, aucun doute, aucun flottement. Nous ne mettons pas sur le même plan la démocratie et le populisme», ajoutent-ils.

Et voici ceux qui se sont mobilisés pour Emmanuel Macron :

Nagui (France 2),

Cristina Cordula (M6),

Michel Cymès (France 2),

Sidonie Bonnec (France Bleu),

Valérie Damidot (TF1),

Bruno Guillon (France 2),

Manu Lévy (NRJ)

