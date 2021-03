Nantes : des jeunes escaladent un immeuble pour sauver un couple et son bébé de 6 mois d’un incendie

Grâce à une chaîne humaine, des habitants d’un quartier de Nantes se sont mobilisés pour secourir une famille piégée par les flammes.

« Au troisième étage, la situation était critique pour le jeune couple et leur bébé. Ils le suspendaient comme ils pouvaient dehors, afin qu’il respire », raconte à Ouest-France Tahmid, qui a participé au sauvetage de la famille.

«On a compris qu’il y avait le feu et que des gens étaient en danger. C’était sérieux. On y est allé sans réfléchir. On s’est rassemblé trop vite. Il fallait voir ça ! Au troisième étage, on a vu les parents tenir le bébé par la fenêtre pour le protéger des fumées. Direct, on s’est organisé et on est allé chercher des matelas», a raconté l’un des jeunes héros, âgé de 25 ans.

Pour sauver les parents, les jeunes ont ensuite escaladé la façade de l’immeuble en formant une chaîne humaine, comme en témoignent les images ci-dessous, largement relayées sur les réseaux sociaux.