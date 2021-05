Partant du principe qu’une grande partie de la population possède déjà une certaine forme d’immunité et citant des effets secondaires dangereux et mortels tels que la coagulation du sang, les médecins ont exhorté les responsables de la santé publique à ne pas répéter les erreurs commises lors de la vaccination contre la grippe porcine, qui a entraîné de nombreux cas de narcolepsie comme effet secondaire.

Dans une lettre d’opinion, un groupe de 28 experts médicaux a exhorté les responsables de la santé publique à ne vacciner contre le COVID-19 que les groupes à risque, et non les jeunes et les personnes en bonne santé.

Dans leur lettre ouverte parue dans le journal Göteborgs-Posten, les 28 médecins et chercheurs, dont le psychiatre et débatteur Sven Román et Nils Littorin de l’Université de Lund, qui dirige également le parti local la Liste de Malmö, affirment qu’une grande partie de la population mondiale a déjà contracté le COVID-19 et qu’un nombre encore plus important possède une forme d’immunité ou une autre.

Par conséquent, nous ne devrions vacciner que les personnes âgées de 65 ans et plus ou qui sont à risque. Sinon, nous risquons de répéter les erreurs fatales de la vaccination contre la grippe porcine”, ont écrit les experts.

En mars 2009, le monde a assisté à l’apparition d’un nouveau virus de la grippe, probablement d’origine porcine, infectant notamment des personnes même jeunes. La sonnette d’alarme a été tirée dans le monde entier, car le virus ressemblait à bien des égards à l’épidémie de grippe espagnole de 1917. Un vaccin a été rapidement mis au point contre la grippe porcine et 60 à 90 millions de doses ont été administrées dans le monde. En Europe, et notamment dans les pays nordiques, de nombreux cas de narcolepsie sont apparus après ces vaccinations. Le facteur confondant est que le virus de la grippe porcine lui-même provoque la narcolepsie, ce qui rend difficile d’en discerner la cause. Néanmoins, les patients qui ont développé une narcolepsie ont été indemnisés par l’État.

Les signataires citent le risque de développer une coagulation sanguine et une hémorragie mortelles, qui a été noté comme un effet secondaire de plusieurs vaccins, dont celui d’AstraZeneca, et demandent instamment de ne pas répéter “l’erreur de la narcolepsie” et de ne pas vacciner les jeunes et les personnes en bonne santé, ainsi que celles qui ont déjà contracté le COVID-19 et ont développé une certaine forme d’immunité.

Cette proposition va à l’encontre de la stratégie générale de vaccination mise en œuvre par l’Agence suédoise de santé publique, l’épidémiologiste d’État Anders Tegnell et le coordinateur gouvernemental des vaccins Richard Bergström. Selon la prise officielle, la Suède quittera la phase pandémique et entrera dans la phase endémique lorsque plus de 60 % de la population aura été vaccinée. Jusqu’à présent, la Suède a réussi à inoculer complètement environ 9,5 % des groupes cibles.

Le docteur Sven Román est particulièrement sceptique quant aux liens apparents des autorités avec l’industrie pharmaceutique, comme le susmentionné Richard Bergström, qui était auparavant PDG de l’Association de l’industrie pharmaceutique.

“Je n’ai pas confiance en cet homme. Je ne lui ai jamais fait confiance, il vient directement de l’industrie pharmaceutique. Les Suédois doivent se rendre compte que ces personnes ont des intérêts particuliers et ne sont pas impartiales”, a tweeté Román au sujet de Bergström, qui a félicité les régions suédoises d’avoir autorisé l’inoculation du vaccin controversé d’AstraZeneca à des groupes de population plus jeunes.

“Des experts qui sont plutôt des idiots utiles pour l’industrie pharmaceutique. Je sais de quoi je parle, car je l’étais moi-même jusqu’à il y a une dizaine d’années”, a tweeté Sven Román, citant un article sur les hypothèses des experts concernant la vaccination de masse.

Source : sputniknews

Via : aubedigitale