A Nice, dans le plus grand des calmes, ce sont des images incroyables que nous avons trouvées sur Twitter. Les pompiers ont rejoint, en solidarité avec le peuple de France, les manifestants contre le Pass sanitaire.

Avec les semaines qui passent, de plus en plus de Français sont dans la rue et les corps constitués se rapprochent un peu plus du peuple, afin que cette dictature sanitaire cesse.

#Nice Image magnifique les pompiers ont rejoint la #manif31juillet le peuple est uni ✊ #manifestation31juillet pic.twitter.com/wt32zZL52C — LE GÉNÉRAL Officiel 🗨 (@LE_GENERAL_OFF) July 31, 2021

L’image du jour les pompiers en tête du cortège à Nice je vous ❤ fier de vous #manif31juillet #manifestation31juillet pic.twitter.com/Nd7nKn5aEa — L’infirmier 💙 (@L_Infirmier0ff) July 31, 2021

Via : lemediaen442