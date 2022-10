No comment : Zelensky appelle l’Otan à porter des frappes préventives contre la Russie

Les récentes déclarations de Volodymyr Zelensky, qui a appelé l’Otan à réaliser une frappe préventive contre la Russie, sont un appel direct à la guerre mondiale, a estimé le porte-parole du Kremlin.

Après que le Président ukrainien a appelé l’Alliance atlantique à porter des frappes préventives sur le territoire russe, le porte-parole du Kremlin l’a accusé de chercher à provoquer la troisième guerre mondiale « avec d’horribles conséquences ».

« Tous les pays du monde doivent prêter attention à ces déclarations du Président Zelensky, et surtout les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et les membres de l’Union européenne », a estimé Dmitri Peskov.

Selon lui, ces propos « ne peuvent pas rester sans réponse » de la part de la communauté internationale.

M.Peskov a souligné que Londres et Washington « portaient la responsabilité » des paroles et actes du Président ukrainien qu’ils « promettent de défendre jusqu’à la fin ».

Appels de Zelensky

Intervenant plus tôt dans la journée en visioconférence dans le Lowy Institute en Australie, M.Zelensky a appelé l’Otan à réaliser des frappes préventives contre la Russie sans attendre le recours aux armes nucléaires de la part de cette dernière.

Le vice-président du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a réagi à ces propos à sa manière, estimant que le dirigeant ukrainien mérite « une trépanation préventive ».

NEW – Ukraine's Zelensky calls on NATO to launch "preemptive strikes" against Russia to "eliminate the possibility" of a Russian nuclear strike.pic.twitter.com/gj6mSRZfFF

— Disclose.tv (@disclosetv) October 6, 2022