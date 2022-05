L’intellectuel de gauche Noam Chomsky a affirmé lors d’une récente interview qu’il n’y a qu' »un seul homme d’État occidental d’envergure » qui fait pression pour mettre fin à la guerre en Ukraine – Donald Trump.

Le professeur de linguistique a tenu ces propos lors d’une récente interview, dont un extrait a été publié sur Twitter par le journaliste Glenn Greenwald.

« Eh bien, il y a, heureusement, un homme d’État aux États-Unis et en Europe […] qui a fait une déclaration très sensée sur la façon dont vous pouvez résoudre la crise, à savoir en facilitant les négociations au lieu de les saper et en allant vers l’établissement d’une sorte d’accommodement en Europe », a déclaré Chomsky.

L’auteur a poursuivi en décrivant un plan introduit pour la première fois par George H.W. Bush – le Partenariat pour la paix – qui garantirait que l’OTAN ne s’étende pas davantage vers l’est et « se dirigerait vers un monde sans alliances militaires. »

La seule personne prônant une « évolution vers les négociations et la diplomatie au lieu de l’escalade de la guerre » était « Donald J. Trump. », a déclaré Chomsky.

Noam Chomsky, in an interview this week, says « fortunately » there is « one Western statesman of stature » who is pushing for a diplomatic solution to the war in Ukraine rather than looking for ways to fuel and prolong it.

« His name is Donald J. Trump, » Chomsky says.

