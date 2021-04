Nombre de vaccinés : un député LREM pris en flagrant délit de fake news, en direct

En direct sur BFM TV, le député Julien Borowczyk a affirmé que Paris devançait Londres en nombre de citoyens vaccinés en deux doses. Une affirmation totalement fausse, comme le lui a fait remarquer le journaliste Philippe Corbé, chiffres à l’appui.

Médecin de profession et député LREM de la Loire, Julien Borowczyk était invité le 26 avril au soir sur BFMTV pour commenter la campagne de vaccination menée par le gouvernement, dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Voulant faire appel aux chiffres pour justifier son propos, l’élu de la majorité s’est avancé à affirmer que l’Angleterre était «derrière nous en terme de personnes vaccinées en deux doses». Face au journaliste Philippe Corbé, qui tentait de le corriger, Julien Borowczyk poursuivit : «L’Angleterre est derrière nous en deux doses, je peux vous l’assurer. Vous pouvez regarder les chiffres ! […] Ils sont loin devant nous en une seule dose, mais ils sont derrière nous en deux doses. A quelque chose près.»

🚨Un député LREM prétend que la France est devant l’Angleterre en nombre de personnes ayant reçus une deuxième dose de vaccin.

« Je peux vous l’assurer, vous pouvez regarder les chiffres » Fast-checking en direct d’un journaliste de BFM et grosse PLS … pic.twitter.com/2Id2PgKNcP — BalanceTonMedia (@BalanceTonMedia) April 27, 2021

Prenant le député LREM au mot, le journaliste s’est alors penché sur les données… pour reprendre de volée Julien Borowczyk, quelques minutes plus tard. «On est à un peu plus de 14 millions de [personnes vaccinées avec des] premières doses en France, et 5 500 000 de deuxièmes doses», a-t-il commencé, avant d’ajouter sous le regard perplexe de son interlocuteur : «Je viens de chercher les chiffres au Royaume-Uni, qui ont été mis à jour il y a exactement 1h26 : 33 752 000 premières doses ; 12 897 000 secondes doses.»

«Ce n’est pas les chiffres que j’avais, mais bon…», a fait valoir en retour Julien Borowczyk. «C’est un fait. Vous avez contesté les chiffres que je donnais, donc laissez-moi finir», a alors insisté le journaliste de BFMTV, alors que l’élu macroniste tentait de reprendre la parole. «Calmez-vous ! On va se calmer un petit peu. Tout va bien… Vous êtes d’une élégance rare…», a protesté ce dernier. Avant de rapidement changer de sujet.

Source