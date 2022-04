«Non à l’endoctrinement des enfants. Bravo monsieur Zemmour» : Booba met Twitter sens dessus dessous

Le rappeur Booba a relayé un message du candidat à la présidentielle Eric Zemmour sur son compte Twitter, suivi par plus de cinq millions de personnes. Le sujet évoqué était l’éducation des enfants, qui selon le patron de Reconquête sont « endoctrinés par des associations » à l’école.

Interrogé par le média Brut, le candidat de Reconquête! expliquait : « Il y a aujourd’hui dans de nombreuses écoles, des associations LGBT mais pas seulement, des associations antiracistes, Assa Traoré ou Lilian Thuram, qui viennent et qui endoctrinent les enfants. » Il ajoute : « Moi j’estime qu’ils n’ont rien à faire dans les écoles. Que l’école est faîte pour apprendre à lire, écrire et compter et qu’il y a un gros boulot pour ça vu l’effondrement du niveau. L’école doit être un sanctuaire. »

Puis Eric Zemmour donne un exemple de ce qu’il dénonce : « Je n’admets pas qu’on demande à des enfants de 10 ans s’ils se sentent garçon ou fille. Je n’admets pas qu’on les pousse parfois vers des blocages de puberté avec des médicaments. Je trouve ça ignoble. »