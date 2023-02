Non, la guerre en Ukraine n’est pas mondiale mais juste occidentale

Cette carte du monde entier nous démontre que le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine, n’est certainement pas une guerre mondiale mais uniquement occidentale.

Il est d’ailleurs intéressant de le rappeler et de demander aux gouvernements occidentaux d’arrêter de déstabiliser la planète entière car ces conflits créent beaucoup de misère dans des pays déjà très fragiles. Si on pouvait raser les USA et l’Angleterre de la surface de la terre, il y aurait infiniment moins de guerres, de commerce de l’armement, d’ingérence et de coups d’États…

source : Le Libre Penseur