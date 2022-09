Non vaccinée, ZAZ est contrainte d’annuler sa tournée au Québec

C’est le coeur gros que l’artiste française ZAZ reporte sa venue au Québec, en raison des mesures sanitaires encore en vigueur au Canada pour les voyageurs internationaux.

L’artiste devait notamment se produire au Théâtre du Palais municipal, à La Baie, le 21 septembre, puis deux soirs à Québec, les 23 et 24 septembre.

Dans un message publié vendredi sur son profil Facebook, la chanteuse explique qu’elle ne peut pas entrer en sol québécois, car elle n’est pas vaccinée.

« Je suis quelqu’un d’intègre, je ne peux pas être qui je suis et chanter ce que je chante si je fais l’inverse de ce que mon corps, mon coeur et mon âme ressentent. J’ai fait le choix de ne pas me faire vacciner », écrit-elle.

La musicienne internationale indique qu’elle a déjà contracté plusieurs fois la COVID, mais qu’elle a pu honorer l’ensemble de ses dates depuis mars dernier, et ce, aux quatre coins du monde, en « montrant patte blanche » et en effectuant des tests PCR à répétition, de même que des périodes d’isolement.

