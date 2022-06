Biden : « Nous avons besoin de plus d’argent pour planifier la prochaine pandémie. Il y aura une autre pandémie. »

WASHINGTON, 21 juin (Reuters) – Le président Joe Biden a déclaré mardi que les États-Unis disposaient d’un financement COVID suffisant pour passer au moins cette année, mais qu’ils avaient besoin de plus d’argent pour la prochaine pandémie.

« Nous avons besoin de plus d’argent pour planifier la deuxième pandémie. Il y aura une autre pandémie. Nous devons penser à l’avenir », a déclaré Biden.

BIDEN: "We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic." pic.twitter.com/MoMemMRxZL

— Breaking911 (@Breaking911) June 21, 2022