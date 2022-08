Nous ne sommes pas la première civilisation à disparaitre, mais nous serons probablement la dernière.

Je me trouve au sommet d’un temple de 30 mètres de haut, le plus grand terrassement connu des Amériques construit par des peuples préhistoriques. Les températures, qui atteignent les 30°C, et l’humidité oppressante ont vidé le parc de tous ses visiteurs, à l’exception d’une poignée d’entre eux. Ma chemise est couverte de sueur.

Je regarde depuis la structure – connue sous le nom de Monks Mound – les terres plates en contrebas, avec des monticules plus petits qui parsèment la distance. Ces monticules de terre, construits au confluent de l’Illinois, du Mississippi et du Missouri, sont tout ce qui reste de l’un des plus grands établissements précolombiens du nord du Mexique, occupé de 800 à 1400 environ par 20 000 personnes.

Cette grande ville, peut-être la plus grande d’Amérique du Nord, s’est développée, a prospéré, est tombée en déclin et a finalement été abandonnée. Les civilisations meurent selon des schémas familiers. Elles épuisent les ressources naturelles. Elles engendrent des élites parasites qui pillent et saccagent les institutions et les systèmes qui rendent possible une société complexe. Elles s’engagent dans des guerres futiles et autodestructrices. Et puis la pourriture s’installe. Les grands centres urbains meurent en premier, tombant dans une décadence irréversible. L’autorité centrale disparaître progressivement . L’expression artistique et la recherche intellectuelle sont remplacées par un nouvel âge sombre, le triomphe du spectacle éhonté et la célébration de l’imbécillité pour le plaisir des foules.

« L’effondrement se produit, et ne peut se produire, que dans un vide de pouvoir », écrit l’anthropologue Joseph Tainter dans The Collapse of Complex Societies. « L’effondrement n’est possible que là où il n’y a pas de concurrent assez fort pour combler le vide politique de la désintégration. »

Il y a plusieurs siècles, les dirigeants de ce vaste complexe urbain, qui couvrait quelque 4 000 acres, dont une place centrale de 40 acres, se tenaient là où je me trouvais. Ils voyaient sans doute dans les colonies grouillantes un pouvoir inattaquable, avec au moins 120 tumulus de temples utilisés comme résidences, sites cérémoniels sacrés, tombes, centres de réunion et terrains de jeu. Les guerriers de Cahokia dominaient un vaste territoire dont ils exigeaient la tribut pour enrichir la classe dirigeante de cette société hautement stratifiée.

Les souverains héréditaires de la ville étaient vénérés dans la vie comme dans la mort. À un demi-mile de Monks Mound se trouve le Mound 72, haut de sept pieds, dans lequel les archéologues ont trouvé les restes d’un homme sur une plate-forme recouverte de 20 000 perles en forme de disque en coquille de conque provenant du Golfe du Mexique. Les perles étaient disposées en forme de faucon, avec la tête du faucon sous et à côté de la tête de l’homme. Ses ailes et sa queue étaient placées sous les bras et les jambes de l’homme. Sous cette couche de coquillages se trouvait le corps d’un autre homme, enterré le visage vers le bas. Autour de ces deux hommes se trouvaient six autres restes humains, peut-être des serviteurs, qui ont peut-être été mis à mort pour accompagner l’homme enterré dans l’au-delà. Non loin de là étaient enterrés les restes de 53 filles et femmes âgées de 15 à 30 ans, disposées en rangées sur deux couches séparées par des nattes. Elles semblaient avoir été étranglées à mort.

Le poète Paul Valéry a noté qu' »une civilisation a la même fragilité qu’une vie ».

De l’autre côté du fleuve Mississippi, depuis Monks Mound, on aperçoit la ligne d’horizon de la ville de Saint-Louis. Il est difficile de ne pas voir notre propre effondrement dans celui de Cahokia. En 1950, Saint-Louis était la huitième plus grande ville des États-Unis, avec une population de 856 796 habitants. Aujourd’hui, ce nombre est tombé à moins de 300 000, soit une baisse de quelque 65 %. De grands employeurs – Anheuser-Busch, McDonnell-Douglas, TWA, Southwestern Bell et Ralston Purina – ont considérablement réduit leur présence ou sont carrément partis. St. Louis est régulièrement classée parmi les villes les plus dangereuses du pays. Une personne sur cinq vit dans la pauvreté. Selon un rapport de 2021, le département de la police métropolitaine de Saint-Louis a le taux le plus élevé de meurtres par habitant parmi les 100 plus grands départements de police du pays. Les détenus des prisons sordides de la ville, où 47 personnes sont mortes en détention entre 2009 et 2019, se plaignent que l’eau soit coupée de leurs cellules pendant des heures et que les gardiens pulvérisent régulièrement du gaz poivré sur les détenus, y compris ceux qui sont sous surveillance pour cause de suicide. L’infrastructure en ruine de la ville, les centaines de bâtiments abandonnés, les usines vides, les entrepôts vacants et les quartiers appauvris reproduisent les ruines d’autres villes américaines postindustrielles, les panneaux indicateurs classiques d’une civilisation en phase terminale de déclin.

« Tout comme par le passé, les pays soumis à un stress environnemental, à une surpopulation, ou aux deux, risquent de subir un stress politique et de voir leurs gouvernements s’effondrer« , affirme Jared Diamond dans Collapse : How Societies Choose to Fail or Succeed. « Lorsque les gens sont désespérés, sous-alimentés et sans espoir, ils accusent leurs gouvernements, qu’ils considèrent comme responsables ou incapables de résoudre leurs problèmes. Ils essaient d’émigrer à tout prix. Ils se battent entre eux pour la terre. Ils s’entretuent. Ils déclenchent des guerres civiles. Ils se disent qu’ils n’ont rien à perdre, alors ils deviennent des terroristes, ou ils soutiennent ou tolèrent le terrorisme. »

Les civilisations préindustrielles dépendaient des limites de l’énergie solaire et étaient limitées par les routes et les voies navigables, des obstacles qui ont été oblitérés lorsque le combustible fossile est devenu une source d’énergie. Lorsque les empires industriels sont devenus mondiaux, l’augmentation de leur taille a entraîné une augmentation de la complexité. Ironiquement, cette complexité nous rend plus vulnérables aux effondrements catastrophiques, et non moins. La montée en flèche des températures (l’Irak subit une chaleur de 49 degrés qui a fait griller le réseau électrique du pays), l’épuisement des ressources naturelles, les inondations, les sécheresses (la pire sécheresse depuis 500 ans dévaste l’Europe occidentale, centrale et méridionale et devrait entraîner une baisse de 8 à 9 % des rendements agricoles), les pannes de courant, les guerres, les pandémies, l’augmentation des maladies infectieuses et les ruptures des chaînes d’approvisionnement se combinent pour ébranler les fondements de la société industrielle. L’Arctique s’est réchauffé quatre fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui a entraîné une fonte accélérée de la calotte glaciaire du Groenland et des phénomènes météorologiques bizarres. La mer de Barents, au nord de la Norvège et de la Russie, se réchauffe jusqu’à sept fois plus vite. Les climatologues ne s’attendaient pas à des conditions météorologiques aussi extrêmes avant 2050.

« Chaque fois que l’histoire se répète, le prix augmente », prévient l’anthropologue Ronald Wright, qui qualifie la société industrielle de « machine à suicide ».

Dans Une brève histoire du progrès, il écrit :

La civilisation est une expérience, un mode de vie très récent dans l’humanité, et elle a l’habitude de marcher dans ce que j’appelle les pièges du progrès. Un petit village sur un bon terrain au bord d’une rivière est une bonne idée ; mais lorsque le village se transforme en ville et pave le bon terrain, cela devient une mauvaise idée. Alors que la prévention aurait pu être facile, le remède peut être impossible : une ville ne se déplace pas facilement. Cette incapacité de l’homme à prévoir – ou à faire attention – aux conséquences à long terme est peut-être inhérente à notre espèce, façonnée par les millions d’années pendant lesquelles nous avons vécu de la main à la bouche en chassant et en cueillant. Elle peut aussi n’être qu’un mélange d’inertie, de cupidité et de bêtise encouragé par la forme de la pyramide sociale. La concentration du pouvoir au sommet des sociétés à grande échelle donne à l’élite un intérêt direct dans le statu quo ; elle continue à prospérer dans des temps sombres longtemps après que l’environnement et la population en général ont commencé à souffrir.

Wright réfléchit également à ce qui sera laissé derrière :

Les archéologues qui nous déterreront devront porter des combinaisons de protection. L’humanité laissera dans les archives fossiles une couche révélatrice composée de tout ce que nous produisons, des monticules d’os de poulet, de lingettes humides, de pneus, de matelas et autres déchets ménagers aux métaux, au béton, aux plastiques, aux produits chimiques industriels et aux résidus nucléaires des centrales et des armes. Nous trompons nos enfants en leur offrant des produits de luxe et des gadgets qui créent une dépendance, alors que nous leur enlevons ce qui reste de la richesse, de l’émerveillement et des possibilités de la Terre vierge.

Les calculs de l’empreinte de l’humanité suggèrent que nous sommes en « déficit écologique« , c’est-à-dire que nous prenons plus que ce que les systèmes biologiques de la Terre peuvent supporter, depuis au moins 30 ans. La couche arable disparaît bien plus vite que la nature ne peut la reconstituer ; 30 % des terres arables ont été épuisées depuis le milieu du XXe siècle.

Nous avons financé cette dette monstrueuse en colonisant le passé et le futur, en tirant de l’énergie, des engrais chimiques et des pesticides du carbone fossile de la planète, et en rejetant les conséquences sur les générations futures de notre espèce et de toutes les autres. Certaines de ces espèces ont déjà été ruinées : elles ont disparu. D’autres suivront.

Alors que Cahokia décline, la violence augmente de façon spectaculaire. Les villes environnantes ont été brûlées. Des groupes, se comptant par centaines, ont été massacrés et enterrés dans des fosses communes. À la fin, « l’ennemi a tué tous les gens sans distinction. L’intention n’était pas simplement le prestige, mais une forme précoce de nettoyage ethnique« , écrit l’anthropologue Timothy R. Pauketat, dans Ancient Cahokia and the Mississippians. Il note que, dans un cimetière du XVe siècle dans le centre de l’Illinois, un tiers des adultes avaient été tués par des coups à la tête. Nombre d’entre eux présentaient des traces de fractures sur les bras, résultant de vaines tentatives pour repousser leurs agresseurs.

Une telle descente dans la violence est aggravée par une autorité centrale affaiblie et discréditée. Dans les dernières phases de Cahokia, la classe dirigeante s’est entourée de palissades en bois fortifiées, dont un mur de deux miles de long qui entourait Monks Mound. Des fortifications similaires parsèment le vaste territoire contrôlé par les Cahokia, séparant des communautés fermées où les riches et les puissants, protégés par des gardes armés, se mettent à l’abri de l’anarchie croissante et amassent des réserves de nourriture et des ressources qui s’amenuisent.

La surpopulation à l’intérieur de ces palissades a entraîné la propagation de la tuberculose et de la blastomycose, causées par un champignon transmis par le sol, ainsi que de l’anémie ferriprive. Les taux de mortalité infantile augmentent et la durée de vie diminue, conséquence de la désintégration sociale, de la mauvaise alimentation et des maladies.

Dans les années 1400, Cahokia avait été abandonné. En 1541, lorsque l’armée d’Hernando de Soto est descendue dans ce qui est aujourd’hui le Missouri, à la recherche d’or, il ne restait que les grands monticules, vestiges d’un passé oublié.

Cette fois, l’effondrement sera mondial. Il ne sera pas possible, comme dans les sociétés anciennes, de migrer vers de nouveaux écosystèmes riches en ressources naturelles. L’augmentation constante de la chaleur dévastera les rendements agricoles et rendra une grande partie de la planète inhabitable. Les climatologues préviennent qu’une fois que les températures auront augmenté de 4℃, la terre, au mieux, pourra faire vivre un milliard de personnes.

Plus la crise devient insurmontable, plus nous nous replierons, comme nos ancêtres préhistoriques, sur des réponses autodestructrices, la violence, la pensée magique et le déni.

L’historien Arnold Toynbee, qui a désigné le militarisme incontrôlé comme le coup fatal porté aux empires passés, a affirmé que les civilisations se suicident. Elles ne parviennent pas à s’adapter à une crise, ce qui assure leur propre anéantissement. L’effondrement de notre civilisation sera d’une ampleur unique, amplifiée par la force destructrice de notre société industrielle alimentée par les combustibles fossiles. Mais il reproduira les modèles familiers d’effondrement qui ont renversé les civilisations du passé. La différence sera l’échelle et, cette fois, il n’y aura pas d’issue.

Source : The Chris Hedges Report,

Traduction : Les Moutons Rebelles