« Nous sommes prêts à prendre facilement Kiev et les pays de l’OTAN », la Tchétchénie n’attend que les ordres de Poutine

Le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, n’est pas du genre à garder ses propos pour lui. Mercredi, il a clairement estimé que la Russie est le seul pays qui s’oppose à « l’abomination infernale que l’Occident répand » et s’est dit prêt à entrer en guerre si Poutine donnait l’ordre.

Alors que la Russie poursuit son opération militaire en Ukraine avec le soutien de ses alliés de l’est, la Biélorussie et surtout la Tchétchénie, le président de ce dernier pays, Ramzan Kadyrov a formellement menacé les pays occidentaux et dit attendre juste les instructions de Vladimir Poutine pour les réduire en « miettes ».

Selon Kadyrov dont les forces sont aux côtés des éléments pro-russes du Donbass, il est reconnaissant que Poutine « ait pris une décision aussi juste et nous ait donné l’opportunité de prendre part à cette lutte sacrée » contre le « satanisme ». « Nous sommes prêts à aller plus loin sur les ordres, à prendre facilement Kiev et les pays de l’OTAN », a indiqué le président de la Tchétchénie.

« Nos unités, endurcies dans de vraies batailles, ne pourront fléchir devant aucune armée dans le monde. Nous avons l’expérience, l’arsenal, la foi, le patriotisme, l’idée et la VÉRITÉ ! L’Occident ne comprend pas encore à quel point NOUS sommes forts ! », a souligné Kadyrov. « Nous sommes prêts à écraser la campagne fausse-démocratique, pseudo-libérale et militaro-barbare des États occidentaux, qui corrompent la communauté mondiale dans le but de soumettre le monde entier à eux », a-t-il ajouté.

source : Actu Cameroun