Le Président américain s’est offert un lapsus de plus, en déclarant que «plus de 350 millions d’Américains» avaient été vaccinés contre le Covid-19. Or, la population des États-Unis ne dépasse pas les 332 millions d’habitants.

Joe Biden a de nouveau amusé les internautes en parlant de la campagne de vaccination contre le Covid-19 lors d’un point de presse vendredi à la Maison-Blanche. Il y a affirmé à plusieurs reprises que plus de 350 millions d’Américains avaient été vaccinés. Le Bureau du recensement des États-Unis estime que la population du pays s’élève à 331,4 millions d’habitants.

What a joke of a president. He said we have 350 million people vaccinated, that’s more than the entire U.S. population, we have currently about 328 million people in the U.S. 🤦🏾‍♂️. #biden #vaccinated #350million #BorderCrisis pic.twitter.com/ejLMCYrSAT

— PRINCE CARLTON 🇺🇸🏴 (@_PrinceCarlton_) August 6, 2021