« Occupez-vous d’ovnis »: Moscou réagit au soutien américain des attaques de Kiev contre la Crimée

« Je voudrais donner un conseil à Victoria Nuland: ‘Victoria, occupez-vous de ballons blancs et d’ovnis!’ Ils sont nombreux à sillonner les espaces des États-Unis. Comme nous le voyons, vous n’arrivez pas à les contrôler à temps de manière efficace », a estimé le 17 février Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, lors d’un point de presse.

Intérêt manifeste des USA

D’ailleurs, ces propos font preuve pour la énième fois de l’implication de Washington dans le conflit en Ukraine, tout comme les innombrables livraisons d’armes, la formation de militaires ukrainiens par des officiers américains, la remise de renseignements et la participation directe de citoyens américains aux combats, poursuit Mme Zakharova.

Selon elle, Washington incite le régime de Kiev à aggraver la situation et à transférer les hostilités sur le territoire russe:

Autrement dit, après des années de tentatives de brouiller Kiev et Moscou, Washington passe à une phase d’appels ouverts:

« Il est évident que Nuland évoque des infrastructures militaires uniquement pour essayer de couvrir leur envie que notre pays soit défait, sous un prétexte plausible ». Et d’ajouter: « La Crimée est bien protégée ».

Promesse de riposte

« La réponse serait très cruelle. S’il y a toujours des facteurs qui dissuadent notre pays du recours aux armes les plus destructives, alors l’agression envers la Crimée donnerait carte blanche à la Russie », a indiqué auprès de Sputnik le vice-président du parlement de Crimée, Vladimir Bobkov.

À la suite du coup d’État en Ukraine de février 2014, les gouvernements de Crimée et de Sébastopol, territoires historiquement russes, ont organisé un référendum pour rejoindre la Russie, au cours duquel 96,7% des électeurs de Crimée et 95,6% des électeurs de Sébastopol ont choisi de se séparer de l’Ukraine et de rejoindre la Fédération de Russie.