Olivier Delamarche: « Mr Obama a été le plus mauvais président des Etats-Unis ! Et ce qui me fait peur, c’est qu’on a les équipes d’Obama derrière Mr Biden ! »

Olivier Delamarche: « Mr Obama a été le plus mauvais président des Etats-Unis ! Pendant 8 ans, il a complètement détruit la classe moyenne américaine, il a précarisé le travail comme jamais il ne l’avait été.

Il a augmenté le chômage comme jamais il ne l’avait été aux Etats-Unis. Donc, on peut dire un grand bravo à Monsieur Obama, et ce qui me fait peur, c’est que derrière Monsieur Biden, il y a quand même les équipes de Monsieur obama qui sont là ! J’ai peur qu’on revienne à des érrements qui n’ont pas été un bien pour les Etats-Unis. »