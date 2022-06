Olivier Marleix, qui a voté contre le #PassVaccinal, à la tête du groupe LR à l’Assemblée nationale

Olivier Marleix, député LR de la 2e circonscription d’Eure-et-Loir, vient d’être élu président du groupe Les Républicains et alliés à l’Assemblée nationale, avec 40 voix face à Julien Dive, député de la 2e circonscription de l’Aisne. Olivier Marleix est réputé pour sa critique de la politique d’Emmanuel Macron, notamment en matière économique et industrielle « Nous sommes un groupe d’opposition et nous avons désormais les moyens d’agir pour les Français ».

Fils d’Alain Marleix, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, très fin connaisseur de la carte électorale, Olivier Marleix avait échoué en 2019 à prendre la présidence du groupe LR au Parlement. Il était à l’époque opposé à un certain Damien Abad, qui a depuis quitté Les Républicains pour rejoindre le gouvernement d’Élisabeth Borne. Cette fois-ci, il l’emporte donc, dans un contexte où sa réputation d’incorruptible peu sensible aux appels du pied macroniste et où sa ligne « solide et rigoureuse » ont fait la différence.

Lire la suite…

M. Marleix est un opposant au pass vaccinal et est aussi à l’origine de la révélation au grand public des dessous de l’affaire Alstom.

Projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire : @oliviermarleix (LR) défend un amendement de suppression de l'article 1er, instaurant le #PasseVaccinal.

> "Le gouvernement propose des atteintes graves aux libertés individuelles."#Covid #DirectAN pic.twitter.com/vKL9ASK0fy — LCP (@LCP) December 29, 2021

Source