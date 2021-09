Le ministre de la Santé a exprimé sa colère ce mercredi sur France Inter après le refus de l’ancienne ministre de la Justice d’appeler la population guyanaise à la vaccination.

Au micro de FranceInter ce mercredi 29 septembre concernant le refus de Christiane Taubira d’appeler la population guyanaise à se faire vacciner contre le Covid-19, Olivier Véran s’est dit “effaré d’entendre cette incapacité, cette espèce de paralysie, cette peur, une forme de lâcheté qui consiste à dire : ‘moi je suis vaccinée, mais je n’ai pas de conseils à donner’.”

“Vous imaginez dire : moi, je porte la ceinture mais je n’ai pas suffisamment d’informations pour dire aux Français de mettre leur ceinture quand ils conduisent ? (…) Non, la vaccination c’est un outil de santé publique éprouvé qui a démontré son efficacité”, a martelé le ministre de la Santé.

.@olivierveran : “Quand on aime profondément la Guyane et les Guyanais, comme Christiane Taubira, on prend ses responsabilités et on leur dit : protégez-vous” #le79inter pic.twitter.com/UxRK8nGvqJ

— France Inter (@franceinter) September 29, 2021