Le ministre de la Santé et le porte-parole du gouvernement ont évoqué les risques de nouvelles restrictions lors d’un échange avec des jeunes dans un centre de vaccination.

Contre la résurgence du Covid-19, le gouvernement plaide une nouvelle fois pour la vaccination pour éviter la mise en place de nouvelles restrictions. « Le vaccin (est) 100% efficace contre le confinement », a plaidé Olivier Véran ce jeudi, après avoir échangé avec des jeunes au centre de vaccination de l’AccorHotel Arena, à Paris.

« Si on veut se débarrasser de ce virus, si on ne veut pas avoir à reprendre des restrictions, des mesures hyper contraignantes, il faut qu’on atteigne l’immunité collective », a ajouté Gabriel Attal, également présent. « Se vacciner c’est un petit pas pour soi mais c’est un grand pas pour l’immunité collective. »

Olivier Véran: "Le vaccin est 100% efficace contre le confinement" pic.twitter.com/zhDszPg6Ie — BFMTV (@BFMTV) July 8, 2021

« Reprenez le gel hydroalcoolique, remettez le masque à l’intérieur ».

« Le virus n’a pas changé, nous ne devons pas changer non plus », a insisté Olivier Véran. « On a trouvé collectivement le moyen de le battre trois fois. Sil faut le battre une quatrième fois, nous le ferons mais nous avons une arme nouvelle, c’est la vaccination. »