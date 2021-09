Samedi soir, l’ambiance est particulièrement tendue sur le plateau d’«On est en direct». Laurent Ruquier recevait Éric Zemmour. Invité à l’occasion de la sortie de son livre La France n’a pas dit son dernier mot (Éd. Rubempre), le journaliste s’est prêté au jeu des questions de l’animateur de France 2.

Dans son nouveau livre, La France n’a pas dit son dernier mot, le polémiste qui officie sur CNews évoque son éviction du talk-show dans lequel il officiait depuis 2006 dans un passage qu’a tenu à lire l’animateur à l’antenne, précisant en préambule : “les raisons pour lesquelles je me suis séparé de vous, ce n’est pas du tout ce que vous écrivez“. “Il rongeait son frein depuis des mois. Sa table est assaillie chaque soir par une cour de bobos de gauche et de militants gays. Tout ce petit milieu parisien scandalisé de longue date par mes provocations”, écrit Éric Zemmou.

Cet extrait a fait bondir le coanimateur de Léa Salamé. “Comment vous savez qui j’invite à ma table le soir ? Et pourquoi j’aurais des militants gays autour de moi ?”, l’a-t-il interrogé. “Des gens parlent beaucoup vous savez”, lui a répondu Éric Zemmour.

“C’est vous qui écrivez n’importe quoi !”

“Je ne sais pas qui vous dit ça, mais ça prouve que vous ne lisez certainement pas la plupart des rapports des associations gays qui m’en veulent de ne pas être assez militant ou communautariste, comme vous n’aimez pas qu’on le soit. C’est vrai que quand on vous écoute, on a envie de l’être un peu plus, ça c’est vrai”, lui a rétorqué Laurent Ruquier, avant d’indiquer que “ça c’est faux, déjà”. Face à lui, Éric Zemmour a maintenu que “ce n’est pas faux”. “C’est ce qu’on m’a raconté”, s’est-il justifié. De quoi agacer Laurent Ruquier qui s’est ainsi emporté : “Vous mettez tous les homosexuels dans le même sac, c’est-à-dire que tous les homosexuels sont des militants, tous les musulmans sont des délinquants ou des terroristes…” Une énumération interrompue par Éric Zemmour lançant : “Laurent Ruquier, vous dîtes n’importe quoi.” “Ah bah non, c’est vous qui écrivez n’importe quoi ! Moi, je ne fais que vous lire”, lui a répondu l’animateur d’On est en direct.