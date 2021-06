Le sprinteur Christophe Lemaitre ne s’alignera pas aux Championnats de France Elite, en fin de semaine à Angers. Sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo est très improbable.

Christophe Lemaitre ne défendra donc pas ses chances ce week-end à Angers. Cette décision a été prise avec son staff technique, car l’athlète « n’est pas à 100 % de ses moyens physiques, suite notamment à de mauvaises réactions aux vaccins contre le Covid-19 », a-t-il fait savoir dans un communiqué.

« Il y a eu une période où ses tests étaient excellents, au même niveau qu’avant et puis il s’est fait vacciner, on ne l’a plus reconnu », explique Pierre Carraz, l’un de ses entraîneurs.

(…)

« Bien évidemment, c’est difficile pour moi de prendre ce type de décision. Mais il faut être réaliste, je ne suis pas en mesure de défendre mes chances aux Championnats de France ». Je dois me résoudre à y renoncer aujourd’hui, a expliqué le Savoyard.

L’athlète Christophe Lemaitre (100 m) n’ira pas aux championnats de France et aux JO.

Il est KO depuis sa vaccination.

Non non non, ce vaccin ne provoque pas d’effets secondaires. pic.twitter.com/kqS5QsDoRL — Philippe Murer 🇫🇷 (@PhilippeMurer) June 23, 2021

Source : L’Équipe