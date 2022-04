Onfray : « Ca me parait évident que Marine Le Pen n’est pas d’extrême-droite »

Invité de l’interview politique sur RMC-BFMTV, le philosophe semble être sur la même ligne qu’un de ses confrères, un certain Marcel Gauchet, les deux hommes sont d’accord pour affirmer que Marine Le Pen « n’est pas d’extrême droite ».

Au micro d’Apolline de Malherbe, Michel Onfray a expliqué clairement selon ses mots ce qu’est l’extrême droite, notamment en France sur le plan historique.

Selon l’intéressé, « le fascisme c’est la violence des rues, le refus de la démocratie, de la République, de l’Assemblée nationale. Les fascistes ou l’extrême droite ne vont pas au bureau de vote en disant si vous votez pour moi j’y vais, si vous votez pas pour moi j’y vais pas. Les gens d’extrême droite ils disent on ne reconnaît pas l’Assemblée nationale, on ne reconnaît pas les régimes de représentation démocratique habituelle, on croit à la violence des rues etc. »

🎙 « Ca me parait évident que Marine Le Pen n’est pas d’extrême-droite ». Michel Onfray face à Apolline de Malherbe pic.twitter.com/R1xGljFyLu — RMC (@RMCInfo) April 19, 2022

« Je vous rappelle qu’Emmanuel Macron a perdu toutes les élections pendant cinq ans. Aujourd’hui il promet ce qu’on veut ».