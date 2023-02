Ovnis ou ballons espions : un battage médiatique américain visant à occulter d’autres sujets ?

La confusion nourrie par les autorités des Etats-Unis autour des objets volants abattus au-dessus de leur territoire, est-elle une stratégie de communication politique ? Elements de réponses avec notre journaliste Vera Gaufman.

Le flou règne au sujet des objets volants que les Etats-Unis ont abattus en fin de semaine dernière, avec au passage un tir de missile raté. La Maison Blanche n’a pour l’instant «pas d’indication» que ces trois mystérieux objets soient d’origine chinoise ou aient eu des fonctions d’espionnage, a déclaré un porte-parole cité par l’AFP, John Kirby, le 14 février.

Cela distingue ces objets du ballon chinois abattu le 4 février et dont Washington affirme toujours, de manière catégorique, qu’il avait pour mission de collecter des informations sur des sites militaires sensibles, ce que Pékin dément.

Ces objets volants pourraient être «des ballons avec des fonctions commerciales ou scientifiques inoffensives», a également déclaré John Kirby. La veille, le 13 février, la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre avait, lors de son briefing de routine, nié très officiellement toute incursion… «extraterrestre». De quoi nourrir les débats sur l’identité et l’origine de ces mystérieux objets et alimenter les théories les plus folles.

Selon un certain nombre de commentateurs tels que l’ex-analyste de la NSA Edward Snowden, ce battage médiatique permettrait aux autorités américaines d’occulter du débat public d’autres sujets autrement plus graves, parmi lesquels le sabotage de Nord Stream 2 ou la thématique budgétaire américaine.