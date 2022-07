Pandémie et cartel organisé : la cartographie du réseau qui se cache derrière la politique sanitaire mondiale

Dans son ouvrage monumental Anthony Fauci, Bill Gates et Big Pharma – Leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique (Éditions Marco Pietteur, février 2022), Robert F.Kennedy, le neveu de John Kennedy, le président des Etats-Unis assassiné en 1963, montre à quel point la santé publique est instrumentalisée par le pouvoir politique et économique.

◆ Une bande organisée ?

Robert Kennedy Jr. n’y va pas par quatre chemins pour qualifier les événements qui ont affecté la planète depuis janvier 2020. Il met au jour l’instrumentalisation de la pandémie de Covid-19 et dénonce, preuves à l’appui, la toute-puissance d’Anthony Fauci et de Bill Gates, mais aussi des agences gouvernementales, des revues scientifiques, des chercheurs influents, etc. Son livre de 600 pages est le fruit d’un long travail d’investigation.

Les liens qu’il qualifie d’incestueux entre les intérêts publics et privés, entre Big Tech, Big Pharma et les agences militaires et de renseignements révèlent sans la moindre ambiguïté l’existence d’un cartel organisé qui impose ses diktats au reste de la planète.