Pascal Praud à propos d’Alain Fischer: « Les morts vaccinés c’est comorbidités et état général, les morts non vaccinés c’est Covid »

Lors de l’émission L’Heure des Pros sur Cnews du 18/01/2021, Pascal Praud évoque « monsieur vaccin » alias Alain Fischer concernant les décès dans les Ehpad à la suite de vaccinations.

« Alain Fischer c’est le « Monsieur vaccin », il était ce matin sur RTL et on lui a posé la question sur les morts qui ont été vaccinés… et c’est ça qui m’amuse dans cette propagande, j’en peux plus ! Qu’est-ce que va répondre Alain Fischer ? Qu’évidemment les morts pour le vaccin c’est à cause de la comorbidité et l’état général, et les morts sans vaccin c’est le virus. Et c’est ça qui fatigue… car évidemment si tu commences à dire que la vaccination est source de morts… il ne peut pas le dire ! Moi j’appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. »

